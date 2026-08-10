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    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 9:08 AM IST

    ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോഡ് വാഹന കയറ്റുമതി സ്വീകരിക്കാൻ ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖം

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    ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള റെക്കോഡ് വാഹന കയറ്റുമതി സ്വീകരിക്കാൻ ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖം
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    ഷാർജ: പ്രമുഖ ചൈനീസ് വാഹന നിർമാതാക്കളായ ബി.വൈ.ഡി നിർമിച്ച 6,068 പുതിയ ഇലക്ട്രിക്/ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളുമായി വലിയ റോ-റോ ചരക്കുകപ്പൽ ഷാർജ പോർട്ട്സ്, കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ഫ്രീ സോൺസ് അതോറിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്ത് എത്തും. ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിലുള്ള ഷിയാവോമോ ഇന്‍റർനാഷനൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കപ്പൽ യാത്ര തിരിച്ചത്.

    ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള പുതിയ നേരിട്ടുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗത പാതയുടെ തുടക്കം കൂടിയാണിത്. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് മികച്ച ലോജിസ്റ്റിക്സ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന ഈ പുതിയ പാത വഴി കപ്പൽ യാത്രാസമയം മൂന്നുമുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ കുറയും.

    കൂടാതെ വാഹനങ്ങളുടെയും വൻകിട യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഷിയാവോമോ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഒറ്റത്തവണയായി കയറ്റി അയക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഹന ശേഖരമാണിത്​.

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    TAGS:vehiclesgulfmadhyamamexportsUAEKhor Fakkan Beach
    News Summary - Khor Fakkan Port to receive record vehicle exports from China
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