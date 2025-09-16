Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 10:48 AM IST

    രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണം -കർണാടക ചീഫ് വിപ്പ്

    ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ചീ​ഫ് വി​പ്പ് സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ചീ​ഫ് വി​പ്പ് സ​ലീം അ​ഹ​മ്മ​ദ്. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എം. ന​സീ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി(​മൈ​നോ​റി​റ്റി) മു​നീ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ക് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​സി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, സി.​എ. ബി​ജു, നാ​സ​ർ മാ​ടാ​യി, രാ​ജി എ​സ്. നാ​യ​ർ, ഷാ​ജി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, ബാ​ല​ൻ പ​വി​ത്ര​ൻ, ബ​ഷീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, പ്ര​ജീ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷൈ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ദി​ലീ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Karnatakasolidaritychief whipdeclaredRahul Gandhi
    News Summary - Karnataka Chief Whip: Solidarity with Rahul Gandhi should be declared
