    U.A.E
    Posted On
    22 Oct 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 9:34 AM IST

    ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന് സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം

    ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന് സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം
    സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന്റെ മ​ക​ളും ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ നാ​രാ​യ​ണി ഗോ​പ​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദു​ബൈ: നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സം​ഗീ​ത​ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ മാ​നി​ച്ച് നാ​ട​ക ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന് സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ദു​ബെ ഫോ​ക്​​ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്ത ചി​ത്ര​കാ​ര​നും ശി​ൽ​പി​യു​മാ​യ നി​സാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ശി​ൽ​പം ഫ്‌​ളീ​റ്റ് ലൈ​ൻ ഷി​പ്പി​ങ്​ ഉ​ട​മ പീ​റ്റ​ർ മാ​ത്യു ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ന്റെ മ​ക​ളും ഗാ​യി​ക​യു​മാ​യ നാ​രാ​യ​ണി ഗോ​പ​ന് കൈ​മാ​റി. മ​ല​യാ​ള നാ​ട​ക​ച​രി​ത്ര​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഷാ​ബു കി​ളി​ത്ത​ട്ടി​ൽ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘വെ​ള്ളി ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ പു​തു​മ​കൊ​ണ്ട്​ പ്രേ​ക്ഷ​ക പ്ര​ശം​സ നേ​ടി. ത​മി​ഴ് സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ കെ.​പി.​എ.​സി​യു​ടെ ‘നി​ങ്ങ​ളെ​ന്നെ ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റാ​ക്കി’, കെ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ‘ഇ​ത് ഭൂ​മി​യാ​ണ്’, കൊ​ല്ലം കാ​ളി​ദാ​സ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ‘ക​രു​ണ’, ‘ശാ​കു​ന്ത​ളം’ തു​ട​ങ്ങി ക​ലാ​നി​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ‘ര​ക്ത​ര​ക്ഷ​സ്സ്’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​യാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗാ​യ​ക​ൻ ജി ​ശ്രീ​റാം, ഡോ. ​ഹി​തേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു.

    News Summary - Kallara Gopan Award for Outstanding Contribution
