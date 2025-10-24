Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 5:14 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 5:15 PM IST

    ഇന്‍റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളി: ടീം മദീന ജേതാക്കൾ

    International masters volley
    ഇന്‍റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്‌ യു.എ.ഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഇന്‍റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ ജേതാക്കളായ ടീം മദീന

    ദുബൈ: ഇന്‍റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്‌ യു.എ.ഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഇന്‍റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്‍റ്​ ഒക്ടോബർ 18,19 തിയ്യതികളിൽ ദുബൈ മുഹൈസിന ന്യൂ ടൗൺ സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു.

    വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എട്ട്​ ടീമുകൾ ടൂർണമെന്‍റിൽ പങ്കെടുത്തു. വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇറാൻ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയ ടീം മദീന നേരിട്ടുള്ള മൂന്ന്​ സെറ്റുകൾക്ക് കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളായി.

    കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സ് മാഷേഴ്സും യാഥക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. വിജയികൾക്ക്​ സമ്മാനങ്ങളും പരിതോഷങ്ങളും നൽകി. ഷഫീർ മതിലകം, ഷിജു കണ്ണൂർ, മുഹമ്മദ് സഗീർ, സുധീർ മാഞ്ഞാലി എന്നിവർ ടൂർമെന്‍റിന്​ നേതൃത്വം നൽകി.

    News Summary - International Masters Volleyball: Team Medina wins
