ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളി: ടീം മദീന ജേതാക്കൾtext_fields
ദുബൈ: ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് യു.എ.ഇയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഒക്ടോബർ 18,19 തിയ്യതികളിൽ ദുബൈ മുഹൈസിന ന്യൂ ടൗൺ സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്നു.
വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എട്ട് ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുത്തു. വാശിയേറിയ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇറാൻ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തിയ ടീം മദീന നേരിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെറ്റുകൾക്ക് കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ജേതാക്കളായി.
കേലോ മാസ്റ്റേഴ്സും മാസ്റ്റേഴ്സ് മാഷേഴ്സും യാഥക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും പരിതോഷങ്ങളും നൽകി. ഷഫീർ മതിലകം, ഷിജു കണ്ണൂർ, മുഹമ്മദ് സഗീർ, സുധീർ മാഞ്ഞാലി എന്നിവർ ടൂർമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകി.
