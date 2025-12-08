Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 9:39 AM IST

    ഇ​ൻ​ഡോ​ർ റോ​വി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്

    കു​വൈ​ത്തി​ന് എ​ട്ടു മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ
    ഇ​ൻ​ഡോ​ർ റോ​വി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്
    റോ​വി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത്

    താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ റോ​വി​ങ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ (2000 മീ​റ്റ​ർ) കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് റോ​വി​ങ് ടീം ​എ​ട്ട് മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടി. മൂ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം, ര​ണ്ട് വെ​ള്ളി, മൂ​ന്ന് വെ​ങ്ക​ലം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലൈ​റ്റ്‌​വെ​യ്റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റ് സു​വാ​ദ് അ​ൽ ഫ​ഗാ​ൻ ഒ​രു സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ലും ഓ​പ​ൺ-​വെ​യ്റ്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി. യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ​ഹാ​ദി പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഫ​ദ​ൽ പു​രു​ഷ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. അ​ണ്ട​ർ 19 സിം​ഗി​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ങ്കി വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. വ​നി​ത ഓ​പ​ൺ, മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റാ അ​ൽ ഖാ​മി​സ് ര​ണ്ടു വെ​ങ്ക​ല​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ അ​ണ്ട​ർ 19 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ങ്കി, ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ​വ​ഹാ​ബ് അ​ൽ അ​ഖാ​സ്, ഫാ​രി​സ് സ​ൽ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീം ​വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി.

    TAGS:indoorchampionshipKuwait
