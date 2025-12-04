Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 8:48 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഫി​റ്റ്ന​സ് റ​ണ്‍ ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഫി​റ്റ്ന​സ് റ​ണ്‍ ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന്യൂ ​ദു​ബൈ റീ​ജ്യ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ

    ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ റ​ൺ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​നോ​ട​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന്യൂ ​ദു​ബൈ റീ​ജ്യ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ദു​ബൈ അ​ല്‍ വ​സ​ൽ ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഫി​റ്റ്ന​സ് റ​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ആ​സി​ഫ് മു​സ്​​ലി​യാ​ര്‍ പു​തി​യ​ങ്ങാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫി​റ്റ്ന​സ് എ​ക്സ​ര്‍സൈ​സ്, ഫി​റ്റ്ന​സ്‍ റ​ണ്‍, റ​ണ്ണി​ങ്​ കോം​പ​റ്റീ​ഷ​ന്‍, പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ബ്ജു​ല്‍ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി മ​മ്പാ​ട്, ക​രീം ഹാ​ജി ത​ള​ങ്ക​ര, സു​ലൈ​മാ​ന്‍ ക​ന്മ​നം, സു​ബൈ​ര്‍ ഇ​ര്‍ഫാ​നി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ ക​ക്കാ​ട്, അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദാ​ത്ത്, മു​സ്ത​ഫ ഇ.​കെ, ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ ഹാ​ജി നാ​ദാ​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsfitnessgulf news malayalam
    News Summary - ICF Fitness Run held
    Similar News
    Next Story
    X