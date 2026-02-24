Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Feb 2026 8:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 8:29 AM IST

    ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ. ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ. ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ: ഹി​ദാ​യ ഓ​ൾ​ഡ് സ്റ്റു​ഡ​ന്‍റ്​​സ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ) ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സി​ലെ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ഖ്തൂം സ്കൂ​ളി​ലെ ടാ​ല​ന്‍റ്​ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ. അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ദാ​റു​ൽ ഹി​ദ​യി​ലെ പ​ഴ​യ​കാ​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 250ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ​ഴ​യ​കാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ഷ്ക​ള​ങ്ക സ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും മാ​യാ​തെ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും പ​ല​തി​ന്‍റെ​യും പേ​രി​ൽ അ​പ​ര​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ശ​ത്രു​ത​യു​ടെ​യും മ​തി​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു പ​ക​രം സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യാ​ൻ ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ പോ​ലെ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹോ​പ് യു.​എ.​ഇ. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഫി​റോ​സ് കു​മ്പി​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ഈ​ശ്വ​ര​മം​ഗ​ലം, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ​രീ​ഫ് ഒ.​വി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​യാ​സ് ലി​വ, എ​ക്സി​ക്യു​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​കെ. ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, പി.​ടി. അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം, അ​റ​ഫാ​ത്ത്, എം.​പി. റി​യാ​സ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ന​ടു​വ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    hopeUAEIftar gathering
    Hope UAE Iftar Gathering
