Madhyamam
    13 Jan 2026 8:27 AM IST
    13 Jan 2026 8:27 AM IST

    ‘ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ‘ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ‘ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ലെ സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: ജീ​വി​ത​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ത​ള​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​വും ക​രു​ത​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദു​ബൈ ‘റി​വാ​ഖ് ഓ​ഷു​വാ’ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം ച​ട​ങ്ങി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സൈ​ക്യാ​ട്രി​സ്റ്റു​ക​ൾ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ, ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ക​ടു​ത്ത മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സാ​ന്ത്വ​ന​വും നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ജ​റ​ബി വ​ലി​യ​ക​ത്ത് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ജ് ശാ​ഹു​ൽ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​വി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, സി​റാ​ജ് ടി. ​മു​സ്ത​ഫ, സി​ജി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ആ​മി​ന അ​ക്മ​ൽ, അ​ജൂ‌​ൽ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, പ്ര​വീ​ൺ ഡേ​വി​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ വ​ലി​യ​ക​ത്ത്, ഷ​രീ​ഫ് ക​രേ​ക്കാ​ട്, റ​ഹീ​മ, വി​ശാ​ൽ വേ​ണു, നൗ​ജ​ഷ് കാ​യ​കൂ​ൽ, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഹാ​ഷിം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, സ​ന്ധ്യ ര​ഘു​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​നീ​ഷ് മു​ഹാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ധീ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫും സം​ഘ​വും മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ നൈ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ജ​ന്യ സാ​ന്ത്വ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹോ​പ്പ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ടീ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X