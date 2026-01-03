Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 8:44 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 8:44 PM IST

    ദുബൈയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്​; വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

    23വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി ദുബൈ എയർപോർട്​സ്​ അറിയിച്ചു
    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ശനിയാഴ്ച രാവിലെ രാജ്യത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്​. ദൃശ്യപരത വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിലായതോടെ ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുകയും ദുബൈയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട വിവിധ വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട 21വിമാനങ്ങളും ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട രണ്ട്​ വിമാനങ്ങളുമാണ്​ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്ന്​ ദുബൈ എയർപോർട്​സിനെ ഉദ്ധരിച്ച്​ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. അതിരാവിലത്തെ തടസങ്ങൾ നീങ്ങിയതോടെ വൈകാതെ വിമാന സർവീസുകൾ സാധാരണ നിലയിലായി.

    ദുബൈയിലും അബൂദബിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമാണ്​ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ്​ അനുഭവപ്പെട്ടത്​. അബൂദബിയിൽ വിവിധ റോഡുകളിൽ വേഗപരിധി 80കി.മീറ്ററായി കുറക്കുകയും പൊലീസ്​ ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുകയും ചെയ്തു. രാവിലെ 10മണിവരെ മൂടൽമഞ്ഞ്​ അനുഭവപ്പെടാമെന്ന്​ നേരത്തെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. മൂടൽമഞ്ഞ്​ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകുന്നുണ്ട്​.

    TAGS:Gulf Newsflight serviceflights divertedUAEheavy fog
    News Summary - Heavy fog in Dubai; Flights were diverted
