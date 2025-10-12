Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Oct 2025
    7:41 AM IST

    ഹെ​ൽ​ത്ത്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ വി​ത​ര​ണം

    ഹെ​ൽ​ത്ത്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ വി​ത​ര​ണം
    സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ​ശൈ​ഖ്​ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ അ​വാ​ർ​ഡ് 2025​

    വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ൻ സ​മീ​പം

    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ഹെ​ൽ​ത്ത്​ അ​വാ​ർ​ഡ് 2025​ മ​ന്ത്രി ​ശൈ​ഖ്​ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. രോ​ഗീ​പ​രി​ച​ര​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, നൂ​ത​ന​ത്വം, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഇം​പാ​ക്ട്​ എ​ന്നീ 60 വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 78 പേ​രെ​യാ​ണ്​ ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. 700ലേ​റെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ ​ശൈ​ഖ്​ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക്, ലോ​കോ​ത്ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​നം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​കം പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചു.

    തും​​ബെ മീ​ഡി​യ ഹെ​ൽ​ത്ത്​ മാ​ഗ​സി​നാ​ണ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഹെ​ൽ​ത്ത്​ മാ​ഗ​സി​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നും പ​ബ്ലി​ഷ​റു​മാ​യ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​നും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്. ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളും നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത്​ മാ​ഗ​സി​ൻ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 26ാം വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

