Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Dec 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    18 Dec 2025 7:25 AM IST

    കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും

    ആ​സ്റ്റ​റും വേ​ൾ​ഡ് പാ​ഡ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും
    ആ​സ്റ്റ​റി​ന്‍റെ​യും വേ​ൾ​ഡ് പാ​ഡ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ വേ​ൾ​ഡ് പാ​ഡ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി (ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ) യു​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ക്ഷേ​മ​വും മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. മെ​ഡ്കെ​യ​റും ആ​സ്റ്റ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി​യും ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ, വേ​ൾ​ഡ് പാ​ഡ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കാ​യി​ക ന​വീ​ക​ര​ണം, പ്ര​തി​രോ​ധ പ​രി​ച​ര​ണം, വെ​ൽ​ന​സ് സൊ​ലൂ​ഷ​നു​ക​ൾ, അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ ഉ​ദ്യ​മ​മാ​യും ഇ​തു മാ​റും. ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​റി​ൽ​നി​ന്നും വേ​ൾ​ഡ് പാ​ഡ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ. കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി, അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളു​ടെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം, സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള യോ​ജി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ൺ കോ​ൾ ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി, പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ആ​സ്റ്റ​ർ, ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് വെ​ൽ​ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ ജൂ​നി​യ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​പ​ൺ ഡെ​യ്സി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ഓ​ൺ കോ​ൾ ഫി​സി​യോ തെ​റ​പ്പി, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സം​യോ​ജി​ത ആ​രോ​ഗ്യ, ക്ഷേ​മ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​സ്റ്റ​ർ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​ക്ക് ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ, കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും, വെ​ൽ​ന​സ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​സ്റ്റ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി വെ​ൽ​ന​സ് കി​യോ​സ്കി​ന്റെ ഓ​ൺ കോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ദു​ബൈ​യി​ലെ ഡ​ബ്ല്യു.​പി.​എ​യി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും.

