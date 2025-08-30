Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ദുബൈ മാള​ത്തണി’ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:55 PM IST

    ‘ദുബൈ മാള​ത്തണി’ന്​ ഗിന്നസ്​ ലോക റെക്കോർഡ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പ​ങ്കെടുത്ത മാൾ റൺ പരിപാടി
    Children participating in the Dubai Marathon
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ മാളത്തണിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ

    ദുബൈ: ആഗസ്റ്റ്​ ഒന്നിന്​ ആരംഭിച്ച ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദുബൈ മാളത്തൺ സംരംഭത്തിന്​ ഗിന്നസ്​ ലോക റെക്കോർഡ്​. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പ​ങ്കെടുത്ത ഒരു മാൾ റൺ പരിപാടി എന്ന നിലയിലാണ്​ റെക്കോർഡ്​. ദുബൈ മാളത്തൺ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്​ വഴിയാണ്​ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ്​ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമാണ്​ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്​.

    ആഗസ്റ്റ്​ മാസത്തിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ 10 വരെയാണ്​ മാളുകളിൽ വ്യായാമത്തിന്​ വേദിയൊരുക്കിയത്​. ദുബൈ മാൾ, ദുബൈ ഹിൽസ്​ മാൾ, സിറ്റി സെൻറർ ദേര, സിറ്റി സെൻറർ മിർദിഫ്​, മാൾ ഓഫ്​ എമിറേറ്റ്​സ്​, ദുദൈ മറീന മാൾ, ദ സപ്രിങ്​സ്​ സൂഖ്​, ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി, ഫെസ്റ്റിവൽ പ്ലാസ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ വേദിയൊരുക്കിയിരുന്നത്​.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന സംരംഭം, യുവാക്കൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, താമസക്കാർ, കുട്ടികൾ, ഷോപ്പിങ്​ മാൾ ജീവനക്കാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യംവെച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​​. ദുബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി എമിറേറ്റിലെ മാളുകളുമായി സഹകരിച്ച് ‘വാക്ക് ഫോർ ബെറ്റർ ഹെൽത്ത്’ പരിപാടിയും സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. ശൈഖ്​ ഹംദാൻറെ ആഹ്വാനത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ശൈത്യകാലത്ത്​ ദുബൈയിൽ നടന്നുവരുന്ന ദുബൈ ഫിറ്റ്​നസ്​ ചാലഞ്ചിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ താമസക്കാരാണ്​ പ​​​ങ്കെടുക്കാറുള്ളത്​.



    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:HealthmarathonGulf NewsGuinness World Record
    News Summary - Guinness World Record for 'Dubai Malathani'
    Similar News
    Next Story
    X