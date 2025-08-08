Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാന്ത്വന സ്പർശം അവാർഡ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:42 AM IST

    സാന്ത്വന സ്പർശം അവാർഡ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്

    text_fields
    bookmark_border
    gopinath muthugad
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്

    ഫു​ജൈ​റ: പ​രി​ശു​ദ്ധ പൗ​ലോ​സ് ദ്വി​തീ​യ​ൻ ബാ​വ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക്കാ​യി കു​ന്നം​കു​ളം ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് സാ​ന്ത്വ​ന സ്പ​ർ​ശം അ​വാ​ർ​ഡി​ന് മ​ജീ​ഷ്യ​നും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട് അ​ർ​ഹ​നാ​യി.ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ച്ച്‌ അ​വ​രു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​നേ​ക​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്‍റെ സേ​വ​നം സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​ക​ര​ണീ​യ​വും അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ യൂ​ലി​യോ​സ്‌ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ജൂ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. 50,000 രൂ​പ​യും ശി​ല്പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​വാ​ർ​ഡ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം 2.30ന് ​കു​ന്നം​കു​ളം ബ​ഥ​നി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശു​ദ്ധ പൗ​ലോ​സ് ദ്വി​തീ​യ​ൻ ബാ​വ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsGopinath Muthukadaward
    News Summary - Gopinath Muthukad receives the Santvana Sparsham Award
    Similar News
    Next Story
    X