Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:57 PM IST

    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ലോ​ക മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    GDRFA
    ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ന​ട​ത്തി​യ ലോ​ക മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​യി​ൽ ല​ഫ്: ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി​യും മ​റ്റു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ലോ​ക മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ ദി​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്​​സ്​ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും തൊ​ഴി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ല​വി ശൈ​ഖ്​ അ​ലി, ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ബാ​ല​ൻ​സ് നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്​​മ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സാ​യി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യും ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ ഫോ​ർ സൈ​ക്യാ​ട്രി ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​റോ​ള​ജി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ലാ​പ​ര​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

