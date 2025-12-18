Begin typing your search above and press return to search.
    എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര

    എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര
    അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് സൂ​വി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി യാ​ത്രാ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ്

    അ​ബൂ​ദ​ബി: എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. ഇ​തി​നാ​യി അ​ല്‍ വ​ഹ്ദ മാ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്കും മൃ​ഗ​​ശാ​ല സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​മെ​ല്ലാം സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​വും. അ​ല്‍ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് മൃ​ഗ​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ്. വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മ​ണി, വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ച്​ എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ല്‍ വ​ഹ്ദ മാ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ബ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടും. തി​രി​ച്ച് സൂ​വി​ല്‍ നി​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല്, രാ​ത്രി എ​ട്ട്​ എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ തി​രി​ക്കും.

    ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന്, വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30 എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും സൂ​വി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സു​ണ്ടാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല്, രാ​ത്രി എ​ട്ട്​ എ​ന്നീ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് സൂ​വി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര. സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് സൂ, ​അ​ല്‍ വ​ഹ്ദ മാ​ള്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ക​രാ​ര്‍ ഒ​പ്പി​ട്ടു. സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് സ​ര്‍വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് പാ​ര്‍ക്ക് സൂ​വി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് പാ​ര്‍ക്ക് സൂ ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സ​ഈ​ദ് അ​ല്‍ അ​മീ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ യാ​ത്ര ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ല്‍ വ​ഹ്ദ മാ​ള്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ മ​യ​ങ്ക് എം.​പാ​ലും അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

