Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:27 PM IST

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്​ ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല് ബ​ഹു​മ​തി​ക​ള്‍

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്​ ന്യൂ​സി​ലാ​ന്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല് ബ​ഹു​മ​തി​ക​ള്‍
    ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ബ​ഹു​മ​തി​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കുന്നതിന് പി​ന്തു​ണ​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല

    അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​ക്കും ഉ​പ​മേ​ധാ​വി ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    അ​ല്‍ താ​യ്റി​നു​മൊ​പ്പം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ന്യൂ​സി​ല​ന്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന് നാ​ല് ബ​ഹു​മ​തി​ക​ള്‍. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രീ​തി​ക​ള്‍ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം. ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള 100 എ​ന്‍ട്രി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലും ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ലും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ ഗ​വ​ണ്‍മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് കേ​ഡ​റി​ന് ന​ന്ദി​യ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക്ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ (ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ചി​പ്പു​ക​ള്‍) ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന അ​തു​ല്യ രീ​തി ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ‘കെ 9 ​സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന’, ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലെ ത​ടു​വു​കാ​രോ​ടു​ള്ള ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക, ധാ​ര്‍മി​ക, മാ​ന​സി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക-​വൈ​കാ​രി​ക സ്വാ​ധീ​നം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന ‘കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു’, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള ‘സ്ട്രാ​റ്റ​ജി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ആ​ൻ​ഡ്​ പെ​ര്‍ഫോ​മ​ന്‍സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്’, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ‘ഹ്യൂ​മ​ന്‍ റി​സോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ല് ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന് അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    അ​വാ​ര്‍ഡ് ഫ​യ​ലു​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​ധാ​വി ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ താ​യ്ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Four awards from New Zealand to Rak police
