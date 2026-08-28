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    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രഥമ ‘എമിറേറ്റ്‌സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 11:21 AM IST

    പ്രഥമ ‘എമിറേറ്റ്‌സ് ലവ്‌സ് ഫലസ്തീൻ’ പരിപാടി നാളെ

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    പ്രഥമ ‘എമിറേറ്റ്‌സ് ലവ്‌സ് ഫലസ്തീൻ’ പരിപാടി നാളെ
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    ദുബൈ: ‘എമിറേറ്റ്‌സ് ലവ്‌സ് ഫലസ്തീൻ’ എന്ന സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയുടെ പ്രഥമ പതിപ്പ് ആഗസ്റ്റ് 29ന്​ ദുബൈ എക്‌സ്‌പോ സിറ്റിയിലെ ദുബൈ എക്‌സിബിഷൻ സെന്‍ററിൽ നടക്കും. സഹകരണ, സഹിഷ്ണുത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശൈഖ്​ നഹ്​യാൻ ബിൻ മുബാറക് ആൽ നഹ്​യാന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ 20,000ത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കും.

    യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ പ്രവാസി സമൂഹങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും ആഘോഷിക്കുന്ന ‘എമിറേറ്റ്‌സ് ലവ്‌സ്’ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ‘എമിറേറ്റ്‌സ് ലവ്‌സ് ഫലസ്തീൻ' പേജ്, യു.എ.ഇ-ഫലസ്തീനിയൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ക്ലബ്, ഫലസ്തീനിയൻ ബിസിനസ് കൗൺസിൽ ദുബൈ ആൻഡ്​ നോർത്തേൺ എമിറേറ്റ്‌സ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയിലെ ഫലസ്തീനിയൻ സമൂഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളും ശക്തമാക്കുന്നതിനുമാണ് പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    ഫലസ്തീനിയൻ സംഗീതം, നാടൻ കലകൾ, കോമഡി ഷോകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന കലാപരിപാടികൾ അര​ങ്ങേറും. പ്രശസ്ത ഫലസ്തീനിയൻ കലാകാരൻ മുഹമ്മദ് അസ്സാഫ്, കോമേഡിയൻ ഇമാദ് ഫറാജിൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യം സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിക്ക്​ മിഴിവേകും.

    ഫലസ്തീനിയൻ പാരമ്പര്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെയും എക്സിബിഷൻ, തദ്ദേശീയ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, പരമ്പരാഗത ഫലസ്തീനിയൻ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഭക്ഷ്യമേള എന്നവയും പരിപാടികയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും. സഹിഷ്ണുത, സഹവർത്തിത്വം, സംസ്കാരങ്ങളുടെ പരസ്പര സഹകരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന യു.എ.ഇയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് ഈ പരിപാടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

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    TAGS:palastinegulfUAEemirates
    News Summary - First ‘Emirates Loves Palestine’ event tomorrow
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