Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    3 Nov 2025 8:03 PM IST
    Updated On
    3 Nov 2025 8:03 PM IST

    ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’യുടെ നേട്ടത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കും ആഹ്ലാദം

    മികച്ച നടിയായ ഷംല ഹംസ യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസിയാണ്​
    ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’യുടെ നേട്ടത്തിൽ പ്രവാസികൾക്കും ആഹ്ലാദം
    ഷംല ഹംസ

    ദുബൈ: സംസ്ഥാന ചലചിത്ര അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ യു.എ.ഇയിലെ പ്രവാസികൾക്കും അഭിമാനനിമിഷം. മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ഷംല ഹംസയും കുടുംബവും വർഷങ്ങളായി യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസിയാണ്​. സിനിമ രംഗത്തേക്ക്​ പ്രവേശിക്കാൻ ഷംലക്ക്​ അവസരം തുറന്നത്​ പ്രവാസജീവിതമായിരുന്നു. അവാർഡിന്​ കാരണമായ ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സിനിമ പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്​.

    സിനിമയുടെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പലരും യു.എ.ഇയിൽ പ്രവാസികളാണ്​. പ്രവാസിയായ സംവിധായകൻ താമറിന്‍റെ ‘ആയിരത്തൊന്ന്​ നുണകൾ’ എന്ന സിനിമയിലാണ്​ ഷംല ഹംസ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്​. ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’യുടെ നിർമാതാവും കൂടിയാണ്​ താമർ. ‘ആയിരത്തൊന്ന്​ നുണകളി’ലെ കൂട്ടുകെട്ടാണ്​ ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’ എന്ന സിനിമക്ക് വഴിതുറക്കുന്നത്​.

    ‘ആയിരത്തൊന്ന്​ നുണകൾ’ സിനിമയുടെ അണിയറ ശിൽപികളും താരങ്ങളും ചിത്രീകരണവേളയിൽ അജ്​മാനിൽ. ഷംല ഹംസ അടക്കമുള്ളവരെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം

    യു.എ.ഇയിൽ വെച്ച്​ പ്രവാസികളായ നടീനടൻമാരെ ഓഡീഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ്​ ‘ആയിരത്തൊന്ന്​ നുണകൾ’ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്​. ദേശീയ അവാർഡ്​ ജേതാവ്​ കൂടിയായ സംവിധായകൻ സലീം അഹമ്മദിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡ്വ. ഹാഷിക്​ തൈക്കണ്ടി, സുധീഷ്​ ടി.പി എന്നിവർ ചേർന്നാണ്​ സിനിമയുടെ ഓഡീഷൻ നടന്നത്​. വളരെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയും കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമാണ്​ ഷംലക്ക്​ സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാൻ കാരണമായതെന്ന്​ ഹാഷിക്​ തൈക്കണ്ടി ഓർത്തെടുത്തു. നേരത്തെ തന്നെ ഗായികയും എഴുത്തുകാരിയും എന്ന നിലയിൽ ഷംല ഹംസ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    ഷംലയുടെ പിതാവ്​​ നാടക നടനാണെന്ന പശ്​ചാത്തലവുമുണ്ടായിരുന്നു. താമറിന്​ പുറമെ ‘ആയിരത്തൊന്ന്​ നുണക’ളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന സുധീഷ്​ സ്കറിയ, ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്​ എന്നിവരും ‘ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ’യുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. പ്രവാസിയായ ഒരു കലാകാരിക്ക്​ സംസ്ഥാനത്തെ സുപ്രധാന അവാർഡ്​ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ ശിൽപികളെന്ന നിലയിൽ വലിയ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന്​ ഹാഷിക്​ തൈക്കണ്ടി പറഞ്ഞു. പ്രവാസ ഭൂമികയിൽ നിന്ന്​ അവസരം ലഭിക്കാത്ത നിരവധി കലാകാരൻമാർക്ക്​ പ്രചോദനം പകരുന്നതാണ്​ ഷംലയുടെ നേട്ടമെന്നും, അതിരുകൾക്കപ്പുറം സിനിമക്ക്​ വളക്കൂളുള്ള മണ്ണാണ്​ യു.എ.ഇയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഷംല ഭർത്താവ് മുഹമ്മദ് സാലിഹും മകൾ ലസിനുമൊപ്പം നാട്ടിലാണിപ്പോഴുള്ളത്​.

