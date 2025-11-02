Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ദി​വ​സ​വും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​യാ​മം; ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    ആ​ദ്യ​ദി​നം ദീ​ർ​ഘ​മാ​യി റോ​ഡി​ൽ സൈ​ക്കി​ളോ​ടി​ച്ച് ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ
    ദി​വ​സ​വും അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​യാ​മം; ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്​ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം

    ദു​ബൈ: ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ തു​ട​ക്കം. ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ദീ​ർ​ഘ​മാ​യി റോ​ഡി​ൽ സൈ​ക്ലി​ങ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​ദി​ന​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ശ​നി​യാ​ഴ്ച സൈ​ക്ലി​ങ്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​നാ​ണ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാ​മി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം സൗ​ഹൃ​ദ​വും വി​നോ​ദ​വും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി ച​ല​ഞ്ച്​ ഇ​തി​ന​കം മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2017ലാ​ണ്​ ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്​​ന​സ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച വേ​റി​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​രു​മാ​സ​ക്കാ​ലം എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും 30 മി​നി​റ്റ്​ സ​മ​യം വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന്​ ​ചെ​ല​വി​ടു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ രീ​തി.

    ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നി​ട​യി​ൽ ദു​ബൈ റൈ​ഡ്, ദു​ബൈ റ​ൺ അ​ട​ക്കം വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ന​ട​ത്തം, ടീം ​സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്, പാ​ഡ്​​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ങ്, ഗ്രൂ​പ്​ ഫി​റ്റ്​​ന​സ് ​ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ഫു​ട്​​ബാ​ൾ, യോ​ഗ, സൈ​ക്ലി​ങ് ​തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ച​ല​ഞ്ചി​​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ജീ​വി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സ്ഥ​ല​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ പ​ദ​വി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ബൈ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ച​ല​ഞ്ചി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ പ​ങ്കു​ചേ​രു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    ഫി​റ്റ്​​ന​സി​ന്​ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ളു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന്​ ‘മാ​ള​ത്ത​ൺ’ സം​രം​ഭ​വും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 40,000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച സം​രം​ഭം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 15 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 വ​രെ മൂ​ന്നു മാ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ട​ത്താ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​യാ​സം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​ദി​നം മു​ത​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

