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    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 2:15 PM IST

    88,000 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിച്ച് എമിറേറ്റ്സ്

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    88,000 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിച്ച് എമിറേറ്റ്സ്
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    ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ, ഇക്കണോമി ക്ലാസിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് 88,000 കിലോഗ്രാമിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക്​ വിജയകരമായി പുനരുപയോഗിച്ചതായി എമിറേറ്റ്​സ്​ എയർലൈൻ. ഇവയെ വിമാനങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളായാണ്​ മാറ്റിയത്​. 2023 ജൂണിൽ തുടക്കം കുറിച്ച 'ക്ലോസ്ഡ്-ലൂപ്പ്' റീസൈക്ലിങ്​ പദ്ധതിയുടെ മികച്ച വിജയമായെന്ന്​ എയർലൈൻസ് വിശദമാക്കി. ഈ പുനരുപയോഗ പദ്ധതിക്കായി എമിറേറ്റ്സ് 50 ദശലക്ഷത്തിലധികം ദിർഹമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്.

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    TAGS:plasticemiratesrecycles
    News Summary - Emirates recycles 88,000 kg of plastic
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