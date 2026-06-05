88,000 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിച്ച് എമിറേറ്റ്സ്

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Posted Ondate_range 5 Jun 2026 2:15 PM IST
Updated Ondate_range 5 Jun 2026 2:15 PM IST
88,000 കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗിച്ച് എമിറേറ്റ്സ്text_fields
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News Summary - Emirates recycles 88,000 kg of plastic
ദുബൈ: കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ, ഇക്കണോമി ക്ലാസിലെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് 88,000 കിലോഗ്രാമിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക് വിജയകരമായി പുനരുപയോഗിച്ചതായി എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ. ഇവയെ വിമാനങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങളായാണ് മാറ്റിയത്. 2023 ജൂണിൽ തുടക്കം കുറിച്ച 'ക്ലോസ്ഡ്-ലൂപ്പ്' റീസൈക്ലിങ് പദ്ധതിയുടെ മികച്ച വിജയമായെന്ന് എയർലൈൻസ് വിശദമാക്കി. ഈ പുനരുപയോഗ പദ്ധതിക്കായി എമിറേറ്റ്സ് 50 ദശലക്ഷത്തിലധികം ദിർഹമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്.
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