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    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 July 2026 1:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 1:30 PM IST

    എമിറേറ്റ്സിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ്

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    എമിറേറ്റ്സിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ്
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    ദുബൈ: ദുബൈയുടെ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. സിംഗപ്പൂരിലെ ക്രിപ്റ്റോ ഡോട്ട് കോം (Crypto.com) എന്ന ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സൗകര്യം.

    എമിറേറ്റ്​സിന്റെ ആപ്പ്, വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പേമെന്റിന് ക്രിപ്റ്റോ കൂടി ഓപ്ഷനായി ലഭിക്കും. ദിർഹമിന്റെ നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോയിൽനിന്ന് തുക ഈടാക്കും. യു.എ.ഇയിലെ താമസക്കാർക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക.

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    TAGS:TicketsCryptocurrencygulfemirates
    News Summary - എമിറേറ്റ്സിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ്
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