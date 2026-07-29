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Posted Ondate_range 29 July 2026 1:30 PM IST
Updated Ondate_range 29 July 2026 1:30 PM IST
എമിറേറ്റ്സിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ്text_fields
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News Summary - എമിറേറ്റ്സിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ്
ദുബൈ: ദുബൈയുടെ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിൽ ഇനി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. സിംഗപ്പൂരിലെ ക്രിപ്റ്റോ ഡോട്ട് കോം (Crypto.com) എന്ന ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ചുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ സൗകര്യം.
എമിറേറ്റ്സിന്റെ ആപ്പ്, വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പേമെന്റിന് ക്രിപ്റ്റോ കൂടി ഓപ്ഷനായി ലഭിക്കും. ദിർഹമിന്റെ നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് ക്രിപ്റ്റോയിൽനിന്ന് തുക ഈടാക്കും. യു.എ.ഇയിലെ താമസക്കാർക്കാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക.
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