    date_range 30 Oct 2025 9:23 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 9:23 AM IST

    ‘മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി’​യാ​യി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​

    ഫോ​ർ​ബ്‌​സാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്​
    ‘മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി’​യാ​യി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​
    ദു​ബൈ: ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സി​ന്​ വീ​ണ്ടും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​ര​സ്കാ​രം. ഫോ​ർ​ബ്‌​സി​ന്‍റെ ട്രാ​വ​ൽ ഗൈ​ഡ് വെ​രി​ഫൈ​ഡ് എ​യ​ർ ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ‘മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ​ലൈ​നാ’​യി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ്, മി​ക​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ലോ​ഞ്ച് എ​ന്നീ പ​ദ​വി​ക​ളും എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​തി​വാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ, ആ​ഡം​ബ​ര യാ​ത്ര ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ, ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് ട്രാ​വ​ൽ ഗൈ​ഡ്സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്റെ വി​ജ​യ​ര​ഹ​സ്യം യാ​ത്ര അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളും നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ ഫോ​ർ​ബ്‌​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​തി​ന്റെ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ്, സ്‌​കൈ വാ​ർ​ഡ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റി​നം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ഡം​ബ​ര ലോ​ഞ്ച് പോ​ലു​ള്ള ചെ​ക്-​ഇ​ൻ ഏ​രി​യ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഓ​ട്ടി​സം ബാ​ധി​ച്ച യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച 30,000ത്തി​ല​ധി​കം ക്യാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വും ഗ്രൗ​ണ്ട് സ്റ്റാ​ഫു​മു​ള്ള ആ​ദ്യ​ത്തെ ഓ​ട്ടി​സം സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം 150ലേ​റെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​റ​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച 40 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ​പ്ര​കാ​രം 81 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും നി​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 152 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ​യെ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

