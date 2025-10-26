Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:57 AM IST

    ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ ഇ​ന്ന്​
    cancel

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ല​വ്സ് ഇ​ന്ത്യ’ പ​രി​പാ​ടി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ദു​ബൈ സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ അ​റു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ സം​ഗ​മി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ​​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി നൂ​റ അ​ൽ ക​അ​ബി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചീ​ഫ് ഓ​ഫ് മി​ഷ​ൻ എ. ​അ​മ​ർ​നാ​ഥ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​രം, സം​ഗീ​തം, വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി യു.​എ.​ഇ​യും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​ബ​ന്ധം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്ക​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കും. ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​രും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ദു​​ബൈ പൊ​ലീ​സും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും. സ​അ​ബീ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ലെ ഗേ​റ്റ്​ ഒ​ന്നി​ലൂ​ടെ​യും ര​ണ്ടി​ലൂ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട്​ മ​ണി​ക്ക് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ തു​ട​രും. പ്ര​ശ​സ്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ നേ​ഹ ക​ക്ക​ർ, മി​ക സി​ങ്, നീ​ര​ജ് മാ​ധ​വ്, സാ​രം​ഗി താ​രം ന​ബീ​ൽ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ വി​രു​ന്നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന 30 ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ളും മ​റ്റ് പൈ​തൃ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന എ​ട്ട് സാം​സ്കാ​രി​ക സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, ​പാ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ലൈ​വ്​ സം​ഗീ​ത നി​ശ​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രേ​ഡും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ‘India’ എ​ന്ന് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്ത് വാ​ട്സ് ആ​പ്പി​ൽ +971 4702 7721 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്ക​ണം. അ​തു വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക്യു. ​ആ​ർ കോ​ഡാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​ന ഗേ​റ്റി​ൽ കാ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ന് സാ​ധ്യ​ത യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​ർ സ്വ​ന്തം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി, ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്ര ദു​ബൈ മെ​ട്രോ, ബ​സ് പോ​ലു​ള്ള പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ്ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ർ ടി ​എ മെ​ട്രോ സ​ർ​വീ​സു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം നീ​ട്ടി​ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:diwali celebrationzabeel parkUAE Newsemirates
    News Summary - 'Emirates Loves India' today
    Similar News
    Next Story
    X