കഴിഞ്ഞ വർഷം എമിറേറ്റ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചത് 5.56കോടി യാത്രികർ

കഴിഞ്ഞ വർഷം എമിറേറ്റ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചത് 5.56കോടി യാത്രികർtext_fields
ദുബൈ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയെന്ന എന്ന സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ എമിറേറ്റ്സിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയനേട്ടം. 2025ൽ 5.56കോടി യാത്രക്കാരാണ് ദുബൈ ആസ്ഥാനമായ വിമാനക്കമ്പനി വഴി യാത്ര ചെയ്തത്. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് 40 വർഷം തികയുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് എമിറേറ്റ്സ് കരുത്തുകാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം 180,580 വിമാന സർവീസുകളാണ് എമിറേറ്റ്സ് നടത്തിയത്. ഇതുവഴി ഭൂമിയെ 29,290 പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നതിന് തുല്യമായ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നിട്ടവർഷത്തിൽ ജനുവരി ആദ്യം ആദ്യത്തെ എയർബസ് എ350 വിമാനം സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് സുപ്രധാന നേട്ടമാണ്. 16 വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എ350 ശൃംഖല 18 നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഏഷ്യൻ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്നതിലൂടെ ചൈനയിലെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശമായ ഷെൻഷെനിലേക്കും ഹാങ്ഷൗവിലേക്കും ദിവസേന നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു. ബാങ്കോക്ക് വഴി വിയറ്റ്നാമിലെ ഡാ നാങ്ങിലേക്കും കംബോഡിയയിലെ സീം റീപ്പിലേക്കും സർവീസുകൾ തുടങ്ങി. കൂടാതെ 73 പുതിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ നൽകിയതായും എയർലൈൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
നവംബറിൽ നടന്ന ദുബൈ എയർഷോയിൽ ബോയിങ് 777 വിമാനങ്ങളിൽ തുടങ്ങി 232 വിമാനങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ എമിറേറ്റ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഘടിപ്പിച്ച എയർബസ് എ380 വിമാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമാനമായി ഇത് മാറുമെന്നും അടുത്ത വർഷം അവസാനത്തോടെ 123 ലധികം വിമാനങ്ങളിൽ സൗജന്യ അതിവേഗ കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. 2025ൽ ഒമ്പത് പ്രധാന സ്പോർട്സ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി എമിറേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു. അതിൽ എഫ്.സി ബയേൺ മ്യൂണിക്കുമായുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ പങ്കാളിത്തം ഉൾപ്പെടും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register