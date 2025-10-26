Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Oct 2025 8:11 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 8:11 AM IST

    ആ​കാ​ശം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്​ 40 വ​യ​സ്സ്​

    ആ​കാ​ശം കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്​ 40 വ​യ​സ്സ്​
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം 150ലേ​റെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​റ​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ 40 വ​യ​സ്സ്. 1985 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 25ന്​ 11.45​നാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​വി​മാ​നം പ​റ​ന്നു​യ​ർ​ന്ന​ത്. പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ ക​റാ​ച്ചിയി​ലേ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം.

    വ​ള​രെ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ന്​ ലോ​ക​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യോ​മ​സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കി​നെ​യും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി 270ഓ​ളം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    1980ക​ളി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ എ​യ​ർ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്‍റെ പി​റ​വി. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം 1984ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ന്ന​ത്തെ ഡി​നാ​റ്റ​യു​ടെ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട്​ ഒ​രു വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ശ​യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പാ​കി​സ്താ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത്​ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദു​ബൈ​യി​ലെ അ​ക്കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സി ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട്​ രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും പാ​കി​സ്താ​നി​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ക​റാ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കും മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്കും സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 2025ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ​പ്ര​കാ​രം 81 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും നി​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 152 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ​യെ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി 40 വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം എ​ക്സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ കു​റി​ച്ചു. എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​ന ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്നും വി​ക​സ​ന​യാ​ത്ര​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

