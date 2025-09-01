Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Sept 2025 7:01 AM IST
    date_range 1 Sept 2025 7:01 AM IST

    റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ട​വ​ക​യി​ല്‍ എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ കൊ​ടി​യേ​റി

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു കൊ​ടി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി. പ​ള്ളി​യ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു കൊ​ടി ഉ​യ​ര്‍ത്തി. ഇ​ട​വ​ക​യി​ല്‍ മാ​താ​വി​ന്‍റെ ജ​ന​ന പെ​രു​ന്നാ​ളും എ​ട്ടു​നോ​മ്പ് ആ​ഘോ​ഷ​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ എ​ട്ട് വ​രെ ന​ട​ക്കും. പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ ഗീ ​വ​ര്‍ഗീ​സ് മാ​ര്‍ തേ​യോ​ഫി​ലോ​സ് മു​ഖ്യ കാ​ര്‍മി​ത്വം വ​ഹി​ക്കും.

    വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന, മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ര്‍ഥ​ന, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, നേ​ര്‍ച്ച വി​ള​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ക്കും.ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​യ​താ​യി ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു, ട്ര​സ്റ്റി സ്റ്റാ​ന്‍ലി തോം​സ​ണ്‍, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗീ​വ​ര്‍ഗീ​സ് ടി. ​സാം, പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സ​ജി വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

