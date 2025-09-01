Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​ട്ടു...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 6:43 AM IST

    എ​ട്ടു നോ​മ്പാ​ച​ര​ണ​വും വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും

    text_fields
    bookmark_border
    eight day fast
    cancel

    ദു​ബൈ: സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ എ​ട്ടു നോ​മ്പാ​ച​ര​ണ​വും വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​ മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് സ​ന്ധ്യാ​ന​മ​സ്കാ​രം, വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ, സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, സ്നേ​ഹ വി​രു​ന്ന് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ക.അ​ഖി​ല മ​ല​ങ്ക​ര വൈ​ദി​ക സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫാ. ​ഡോ. നൈ​നാ​ൻ വി. ​ജോ​ർ​ജ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് ഫാ. ​ജോ​ൺ ടി. ​വ​ർ​ഗീ​സ് കു​ള​ക്ക​ട നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന്​ രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്‌​കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന, മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ക്കും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്‌​കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന, വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​സ​ന്ധ്യാ ന​മ​സ്‌​കാ​രം, തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന, മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, നേ​ർ​ച്ച വി​ള​മ്പോ​ടു​കൂ​ടി സ​മാ​പി​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​അ​ജു ഏ​ബ്ര​ഹാം, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ ജോ​സ​ഫ്, ട്ര​സ്റ്റി ഏ​ബ്ര​ഹാം പി.​എ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പോ​ൾ ജോ​ർ​ജ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ ട്ര​സ്റ്റി സി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsfastingAnnual convention
    News Summary - Eight-day fast and annual convention
    Similar News
    Next Story
    X