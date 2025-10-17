Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 17 Oct 2025 8:52 PM IST
    date_range 17 Oct 2025 8:52 PM IST

    അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്​: ദുബൈയിൽ കാർ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

    അപകടത്തിൽ നിന്ന്​ ഡെലിവറി റൈഡർ രക്ഷപ്പെട്ടത്​ തലനാരിഴക്ക്​
    Car seized by Dubai police
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടിയ കാർ

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ഡെലിവറി റൈഡറുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച കാർ ഡ്രൈവറെ ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടികൂടി. തിരക്കേറിയ റോഡിൽ ​അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഒന്നിലധികം ലൈനുകൾ മാറുന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ്​ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    അമിത വേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ ബൈക്ക്​ റൈഡറെ ഇടിക്കാതെ പോയത്​ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്​. അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബൈക്ക്​ റൈഡർ കാറിൽ നിന്ന്​ അകലം പാലിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും വീഡിയോയിൽ കാണാം. മറ്റ്​ വാഹനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഡ്രൈവിങ്​ എന്ന്​ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    കാർ ഡ്രൈവറുടെ നടപടി സ്വന്തം ജീവന്​ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണി ആകുന്നതാണെന്നും ശക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ വ്യക്​തമാക്കി. കാർ ഡ്രൈവർക്ക്​ 2000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയ പൊലീസ്​ വാഹനം 60 ദിവസത്തേക്ക്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്​.

