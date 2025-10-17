അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്​: ദുബൈയിൽ കാർ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്: ദുബൈയിൽ കാർ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽtext_fields
ദുബൈ: ഡെലിവറി റൈഡറുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ച കാർ ഡ്രൈവറെ ദുബൈ പൊലീസ് പിടികൂടി. തിരക്കേറിയ റോഡിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഓടിച്ച കാർ ഒന്നിലധികം ലൈനുകൾ മാറുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അമിത വേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ ബൈക്ക് റൈഡറെ ഇടിക്കാതെ പോയത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബൈക്ക് റൈഡർ കാറിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും വീഡിയോയിൽ കാണാം. മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കാർ ഡ്രൈവറുടെ നടപടി സ്വന്തം ജീവന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ഭീഷണി ആകുന്നതാണെന്നും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദുബൈ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കാർ ഡ്രൈവർക്ക് 2000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തിയ പൊലീസ് വാഹനം 60 ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
