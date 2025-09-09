Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:43 AM IST

    ചി​രി​യു​ടെ പെ​രു​മ​ഴ​യാ​യി ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ലാ​ഫ്റ്റ​ർ നൈ​റ്റ്’ വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​ദു​ബൈ അ​ൽ സു​ഫൂ​ഹി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്​
    ദു​ബൈ: മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ൽ ഏ​റെ ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ് കോ​മ​ഡി സീ​രീ​സ് ആ​യ ‘ക​ളേ​ഴ്സ് ലാ​ഫ്റ്റ​ർ നെ​റ്റി’​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഷോ​യി​ൽ കൊ​മേ​ഡി​യ​ൻ നി​ർ​മ​ൽ പി​ള്ള അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13ന് ​ദു​ബൈ അ​ൽ സു​ഫൂ​ഹി​ലെ ജെം​സ് വെ​ലി​ങ്ട​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, ത​ന്‍റെ പു​തി​യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ് സ്പെ​ഷ​ൽ ‘സൗ​ത്ത്​ സൈ​ഡ്​ സാ​മു​റാ​യി’​യു​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മ​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വി​ഷ​യ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ലൈ​വ് പെ​ർ​ഫോ​ർ​മ​ൻ​സ് കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ളേ​ഴ്സ് ടി.​വി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലാ​കും മു​ഖ്യ അ​വ​ത​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും ത​മി​ഴി​ലു​മു​ള്ള പ​ഞ്ച് ലൈ​നു​ക​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക​ളും കൈ​യ​ടി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നു​റ​പ്പ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ മു​ൻ​നി​ര ഹാ​സ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഗൗ​ര​വ് ക​പൂ​ർ, അ​മി​ത് ട​ണ്ട​ൺ, അ​നു​ഭ​വ് സി​ങ്​ ബ​സി, രാ​ഹു​ൽ ദു​വ എ​ന്നി​വ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള ക​ളേ​ഴ്സ് ലാ​ഫ്റ്റ​ർ നൈ​റ്റ്, ‘വൗ’ ​അ​വാ​ർ​ഡ്സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് 2024ൽ ​ബെ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ​റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന മൂ​ന്നാം എ​ഡി​ഷ​നി​ലും പ്ര​ശ​സ്ത സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്-​അ​പ് കൊ​മേ​ഡി​യ​ന്മാ​ർ പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ മു​മ്പി​ലെ​ത്തും. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ 100ദി​ർ​ഹം, 150ദി​ർ​ഹം, 200ദി​ർ​ഹം എ​ന്നീ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. https://dubai.platinumlist.net/event-tickets/100897/colors-laughter-night-ft-nirmal-pillai ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം.

    TAGS:ShowerreturnscolorsLaughter
    News Summary - ‘Colors Laughter Night’ returns with a shower of laughter
