Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Dec 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 10:12 AM IST

    നാ​ളെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത

    നാ​ളെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത
    ദു​ബൈ: വ​രു​ന്ന വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​തി​ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​പ​ര​മാ​യി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യു​ള്ള മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ല. എ​ൻ.​സി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല സാ​ധാ​ര​ണ 24നും 27 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റ്. രാ​ത്രി​യി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 14നും 16 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഈ​ർ​പ്പ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ്​ സാ​ധാ​ര​ണ 55നും 64 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​റ്. കാ​റ്റി​ന്‍റെ വേ​ഗം മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 11 മു​ത​ൽ 13 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തു​ള്ള മ​ഴ സീ​സ​ണി​നെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൻ‌.​സി.‌​എ​മ്മി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് ഹ​ബീ​ബ് പ​റ​യു​ന്നു.

