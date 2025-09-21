Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    21 Sept 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:31 AM IST

    സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്‌​തീ​ന്​

    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ക്കും
    സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്‌​കാ​രം കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്‌​തീ​ന്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ.​യു.​എം.​എ​ൽ ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    സി.​കെ. സു​ബൈ​ർ സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ആ​റാ​മ​ത് സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്കാ​രം മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റേ​റി​യ​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​എം. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്.

    ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ജൂ​റി​യാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ ജേ​താ​വി​നെ തി​​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ദു​ബൈ ഇ​റാ​നി​യ​ൻ ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സി.​പി. ജോ​ൺ, ഡോ. ​ശ​ശി ത​രൂ​ർ, ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, കെ.​സി വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ൾ. ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

    പ്ര​ഫ. കെ.​എം.

    ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്തീൻ

    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സാ​ദി​ഖ് അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​കു​ട്ടി, ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, കെ.​എം ഷാ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും അ​റ​ബ്, ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്, കെ.​എം.​സി.​സി, മ​റ്റു പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഐ.​യു.​എം.​എ​ൽ ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ സു​ബൈ​ർ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ. പി.​എ സ​ൽ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​എ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കൂ​ന​ഞ്ചേ​രി, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, വി.​കെ.​കെ റി​യാ​സ്, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​വാ​ട്, ഷെ​രീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, ഹ​കീം മാ​ങ്കാ​വ്, സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

