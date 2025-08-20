Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:31 AM IST

    സി.എച്ച് രാഷ്ട്രസേവ പുരസ്‌കാര സമർപ്പണം ഒക്ടോബർ നാലിന്

    ദു​ബൈ: മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും സി.​എ​ച്ച് രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വാ പു​ര​സ്കാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കോ​യ ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ൽ​കി​യ സ​ന്ദേ​ശം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും പ​രി​പാ​ടി.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം എം.​പി​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ശ​ശി ത​രൂ​ർ, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, സി.​പി. ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ട്ര​സേ​വ പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

    ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യൊ​ടി, വി.​കെ.​കെ. റി​യാ​സ്, മൂ​സ കൊ​യ​മ്പ്രം, യു.​പി സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഷ​രീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ലോ​ളി, ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ണ്ഡ​ലം ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്പോ​ർ​ട്സ്, സ​ർ​ഗ​ധാ​ര, മീ​ഡി​യ, വ​നി​താ വി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

