Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Oct 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:05 AM IST

    ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത​യി​ൽ കാ​റി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ചു

    അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു
    ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത​യി​ൽ കാ​റി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ചു
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത​യി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ കാ​റി​ന്​ തീ​പി​ടി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലു​മ​ണി​യോ​ടെ അ​ൽ​വ​സ​ൽ ക്ല​ബി​ന്​ സ​മീ​പ​മാ​ണ്​​ സം​ഭ​വം. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഏ​താ​ണ്ട്​ അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. തീ​പി​ടി​ച്ച കാ​റി​ന്‍റെ ചി​ത്രം ചി​ല​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വെ​ള്ള​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള സെ​ഡാ​ൻ കാ​റി​ന്‍റെ ബോ​ണ​റ്റി​നാ​ണ്​ തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മ​റ്റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​പ​ക​ട മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി വി​വ​ര​മി​ല്ല. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​ത്ത​രം അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത ചൂ​ട്​ മൂ​ല​വും ഇ​ന്ധ​ന ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ചോ​ർ​ച്ച​യും തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കും. കൂ​ള​ന്‍റ്​ നി​ല നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​മി​ത​ഭാ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, വ​യ​റു​ക​ൾ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ളി​ത​മാ​യ ടി​പ്പു​ക​ൾ തീ​പി​ടി​ത്തം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

