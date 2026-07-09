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    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 July 2026 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 July 2026 7:12 AM IST

    അഭിമാനമായി നൂറ ജാബിർ: ആ ‘ചൂണ്ട’യിൽ ലഭിച്ചത്​ ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ്

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    പുരസ്കാരം യു.എ.ഇയിലെ പുരാതന നഗരത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് നിർമിച്ച കലാസൃഷ്ടിക്ക് പുരസ്കാരം
    അഭിമാനമായി നൂറ ജാബിർ: ആ ‘ചൂണ്ട’യിൽ ലഭിച്ചത്​ ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ്
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    നൂറാ ജാബിർ, മൗഫിദ മൊഹിയുദ്ദീൻ

    ദുബൈ: ആ ചൂണ്ടയിൽനിന്ന്​ പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട്​ തയാറാക്കിയ കലാസൃഷ്ടിക്ക് യു.എ.ഇയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ്' പുരസ്കാരം നേടി നൂറ ജാബിർ മലയാളത്തിന്‍റെ അഭിമാനമായി. യു.എ.ഇയിലെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രമായ 'ടെൽ അബ്​റാഖി'ൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പുരാതന മത്സ്യബന്ധന ചൂണ്ടകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ട് തയാറാക്കിയ 'എവരിഡേ ആർട്ടിഫാക്റ്റ്സ്' എന്ന കലാസൃഷ്ടിക്കാണ്​ ഈ വർഷത്തെ 'ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ്' പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്​. യു.എ.ഇയിലെ യുവ കലാപ്രതിഭകൾക്ക്​ സമ്മാനിക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ്​ നൂറ ജാബിറും തമിഴ്​നാട്ടുകാരിയായ മൗഫീദ മൊഹിയുദ്ദീനും ചേർന്ന്​ സ്വന്തമാക്കിയത്​. ഉമ്മുൽ ഖുവൈനും ഷാർജക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ടെൽ അബ്​റാഖ്.

    കണ്ണൂർ തളിമ്പറമ്പിനടുത്ത്​ പുഷ്പഗിരി സ്വദേശിനിയാണ്​ നൂറ ജാബിർ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിലാണ്​ താമസം. ഗവണ്മെന്‍റ്​ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായ അഹമ്മദ്​ ജാബിറിന്‍റെയും ഹസ്ന ഹംസ ലായി​ന്‍റെയും മകളാണ്​. സഹോദരങ്ങളായ നവൽ ജാബിറും റാസിൻ ജാബിറും വിദ്യാർഥികളാണ്​.

    ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യു.എ.ഇയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെയും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും ഇന്നത്തെ കാലവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് 'എവരിഡേ ആർട്ടിഫാക്റ്റ്സ്'. സാധാരണ വസ്‌തുക്കൾക്ക് എങ്ങനെ സാംസ്കാരികപരമായ ഓർമകളെയും ചരിത്രത്തെയും നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ കലാസൃഷ്ടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അബുദാബി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യു.എ.ഇയിലെ മനുഷ്യരും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും, തലമുറകളായി അവരുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഉപകരണങ്ങളെയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ നിർമിതി, പണ്ടും ഇന്നുമുള്ള ജീവിതരീതികളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

    ഗവേഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയ ഈ പ്രോജക്റ്റ്, യു.എ.ഇയിലെ കലാവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വികാസം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ മികച്ച തെളിവാണ്. 2024ൽ എൻ.വൈ.യു അബൂദബിയിൽനിന്ന് ബിരുദം നേടിയ നൂറ ജാബിറും അതേവർഷം ഷാർജ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ മൗഫിദ മൊഹിയുദ്ദീീനും പുരാവസ്തു ഗവേഷണം, പരിസ്ഥിതി എന്നിവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കലാപരമായ നിർമിതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ആർക്കിടെക്ചർ മേഖലക്ക്​ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫൈൻ ആർട്സ് വിദ്യാർഥികൾ ഇത്തരം വലിയ പുരസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് യു.എ.ഇയിലെ കലാരംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കാണിക്കുന്നുവെന്ന്​ അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    ശൈഖ ശംസ ബിൻത്​ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി അബൂദബിയും അബൂദബി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ആർട്സ് ഫൗണ്ടേഷനും ചേർന്നാണ്​ 'ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ്' പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്​. യു.എ.ഇയിലുടനീളമുള്ള വളർന്നുവരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് മികച്ച വേദിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2013 മുതൽ വർഷംതോറും നൽകിവരുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റോ ആൻഡ് ജീൻ-ക്ലോഡ് അവാർഡ്. പതിനാലാമത് പതിപ്പാണ്​ ഇക്കുറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ​പുതിയ കലാകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ഇത്​ നൽകുന്നത്. അവാർഡിന്​ അർഹമായ കലാസൃഷ്ടി വരുന്ന നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ അബൂദബി ആർട്​, എൻ.വൈ.യു അബൂദബി, ഉമ്മുൽ ഇമാറാത്ത് പാർക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പ്രദർശിപ്പിക്കും.

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    TAGS:UAE NewsArtworkawardprideReceived
    News Summary - Noora Jabir is proud: Christo and Jeanne-Claude were the ones who got it in that 'chunda'
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