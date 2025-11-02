Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവംശനാശം നേരിടുന്ന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 9:29 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 9:29 PM IST

    വംശനാശം നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കടത്ത്​: ഷാർജയിൽ അറബ്​ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    -പിടികൂടിയ മൃഗങ്ങളെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്​ മാറ്റി
    വംശനാശം നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കടത്ത്​: ഷാർജയിൽ അറബ്​ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഷാർജ പൊലീസ്​ അറബ്​ പൗരനിൽ നിന്ന്​ പിടികൂടിയ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുറുക്കൻ

    Listen to this Article

    ഷാർജ: വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന, സംരക്ഷിത വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്ന വന്യ മൃഗങ്ങളെ നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തിയ കേസിൽ ഷാർജയിൽ അറബ്​ പൗരൻ അറസ്റ്റിൽ. വിവിധ അതോറിറ്റികൾ ഒരുമിച്ച്​ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണ്​ അപൂർവയിനം കൊക്കുകൾ, കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുപോന്ന അറബ്​ പൗരനെ പിടികൂടിയതെന്ന്​ ഷാർജ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    പിടികൂടിയ മൃഗങ്ങളെ ഷാർജ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ എമിറേറ്റിലെ പ്രകൃതിസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്​ കൈമാറി. പ്രതിയെ നിയമനടപടികൾക്കായി പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്​. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഷാർജ പൊലീസാണ് മുഴുവൻ നീക്കങ്ങളും നടത്തിയത്.

    ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്​ ഓഫ്​ ഫെഡറൽ ക്രിമിനൽ പൊലീസ്​, എൻവയോൺമെന്‍റ്​ ആൻഡ്​ നേച്വർ റിസർവ്​സ്​ അതോറിറ്റി എന്നിവയുടെ സഹകരണവും നീക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സംരക്ഷണ പട്ടികയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കടത്തുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ സംശകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ശ്രദ്ധയിൽ​പ്പെട്ടാൽ ഉടൻ റിപോർട്ട്​ ചെയ്യണമെന്നും പൊലീസ്​ ജനങ്ങളോട്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

    വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളെ കടത്തുന്നതും വിൽപന നടത്തുന്നതുമായി കേസുകളിൽ യു.എ.ഇ അതോറിറ്റികൾ ശക്​തമായ നടപടിയാണ്​ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്​. കഴിഞ്ഞ ഒക്​ടോബറിൽ ഫാൽക്കണെ വേട്ടയാടിയ കേസിൽ അബൂബദിയിൽ അഞ്ച്​ പേർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. വടക്കൻ ഖത്തമിലെ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചാണ്​ ഇവരെ കയ്യോടെ പിടികൂടിയത്​.

    മെയിൽ ഫുജൈറയിലും റസിഡൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാട്ടുപൂച്ചയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. യു.എ.ഇ നിയമപ്രകാരം രജിസ്​ട്രേഷനില്ലാതെ വംശനാശ ഭീഷണ നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളെ കൈവശം വെക്കുന്നതും വിൽപന നടത്തുന്നതും 10,000 മുതൽ അഞ്ച്​ ലക്ഷം ദിർഹം വരെ പിഴ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sharjah policearab citizenarrestedendangered animalsFoxes
    News Summary - Arab citizen arrested in Sharjah for trafficking endangered animals
    Similar News
    Next Story
    X