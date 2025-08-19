Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 19 Aug 2025 9:11 PM IST
    date_range 19 Aug 2025 9:11 PM IST

    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം അവാർഡിന്​ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    Sharjah International Book Festival
    ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം

    ഷാർജ: ഈ വർഷത്തെ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം അവാർഡിന്​ ഷാർജ ബുക്ക്​ അതോറിറ്റി (എസ്​.ബി.എ) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സാഹിത്യ, അക്കാദമിക് കൃതികളിലൂടെ അറബ്, അന്താരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരിക രംഗത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ എഴുത്തുകാരെയും പ്രസാധകരെയുമാണ്​ അവാർഡിലൂടെ അംഗീകരിക്കുക. സുപ്രീംകൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്​ അനുസരിച്ച്​, അറിവും സർഗാത്മകതയും വളർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ്​ അവാർഡുകൾ നൽകിവരുന്നത്​.

    നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായാണ്​ അവാർഡുകൾ നൽകിവരുന്നത്​. ഇമാറാത്തി പുസ്തകത്തിനുള്ള ഷാർജ അവാർഡ്, മികച്ച അറബി നോവലിനുള്ള ഷാർജ അവാർഡ്, മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകത്തിനുള്ള ഷാർജ അവാർഡ്, ഷാർജ പ്രസാധക അംഗീകാര പുരസ്കാരം എന്നിവയാണിത്​. ആകെ 6,25,000 ദിർഹമിന്റെ സമ്മാനത്തുകയാണുള്ളത്. സെപ്​റ്റംബർ 15വരെയാണ്​ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുക.

    പ്രാദേശിക സാഹിത്യ, അക്കാദമിക് മികവിനെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഷാർജ അവാർഡ് ഫോർ ഇമാറാത്തി ബുക്‌സിൽ ആകെ 3 ലക്ഷം ദിർഹം മൂല്യമുള്ള നാല് ഉപവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മികച്ച ഇമാറാത്തി നോവലിനും മികച്ച ഇമാറാത്തി അക്കാദമിക് പുസ്തകത്തിനും ഒരു ലക്ഷം ദിർഹം വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും. മികച്ച ഇമാറാത്തി ക്രിയേറ്റീവ് സാഹിത്യ പുസ്തകം (നാടക പാഠങ്ങൾ), മികച്ച ഇമാറാത്തി നോവൽ എന്നിവക്ക്​ 50,000 ദിർഹം വീതം സമ്മാനമായി നൽകും.

    അറബി ഫിക്ഷനിലെ മികവിനെ ആദരിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഷാർജയിലെ മികച്ച അറബി നോവലിനുള്ള അവാർഡിന്​ രചയിതാവിനും പ്രസാധകനുമായി 1.5 ലക്ഷം ദിർഹമാണ്​ സമ്മാനം. മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകത്തിനുള്ള ഷാർജ അവാർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾക്കാണ്​ ലഭിക്കുക. ബെസ്റ്റ്​ ഇൻറർനാഷണൽ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക്​, ബെസ്റ്റ്​ ഇൻറർനാഷണൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക്​ എന്നിവയിലായി 50,000 ദിർഹം വീതം അവാർഡ്​ തുക ലഭിക്കും. പ്രസാധകർക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ മികച്ച പ്രാദേശിക പ്രസാധകർ, മികച്ച അറബ്​ പ്രസാധകർ, മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാധകർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ 25,000 ദിർഹം വീതമാണ്​ ലഭിക്കുക.

