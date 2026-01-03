Begin typing your search above and press return to search.
    അധിക ബാഗേജിന് ഇളവുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്

    കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 10 കിലോ അധിക ബാഗേജ് ബുക്ക് ചെയ്യാം
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദുബൈ: ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അഞ്ച് കിലോ/പത്ത് കിലോ അധിക ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കി എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്. ജനുവരി 16നും മാർച്ച് 10നും ഇടയിൽ ബഹ്‌റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കാണ് ഈ ഓഫർ. ജനുവരി 31നകം എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വെബ്‌സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്, മറ്റ് ബുക്കിങ്​ ചാനലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഓഫർ ലഭിക്കും.

    യു.എ.ഇ (2ദിർഹം), ബഹ്‌റൈൻ(0.2ദിനാർ), കുവൈത്ത്​(0.2ദിനാർ), ഒമാൻ (0.2റിയാൽ), ഖത്തർ (1റിയാൽ), സൗദി അറേബ്യ (2റിയാൽ) എന്നീ നിരക്കുകളിൽ അഞ്ച് കിലോയും പത്ത് കിലോയും അധിക ബാഗേജുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. എക്‌സ്പ്രസ് വാല്യൂ, എക്‌സ്പ്രസ് ലൈറ്റ്, എക്‌സ്പ്രസ് ഫ്‌ളെക്‌സ്, എക്‌സ്പ്രസ് ബിസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.

    നിലവിൽ ഈ സെക്ടറുകളിൽ എക്‌സ്പ്രസ് ലൈറ്റ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും 30 കിലോ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് അനുവദിക്കുന്നത്. 10 കിലോ അധിക ബാഗേജ് കൂടി ഓഫർ നിരക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകളിൽ 40 കിലോ വരെ ചെക്ക്-ഇൻ ബാഗേജ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

