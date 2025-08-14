Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 7:04 AM IST

    അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭം; ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റും

    ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 13 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ 36 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ത്തും
    dubai airport
    ദു​ബൈ: വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ലം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 26ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും തി​ര​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 13 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ മാ​ത്രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ 36 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ശ​രാ​ശ​രി 2.8 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2.9 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 15 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​വ​സം.

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, ക​ൺ​ട്രോ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ, സേ​വ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. യാ​ത്ര എ​ളു​പ്പ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 12 വ​യ​സ്സി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഗേ​റ്റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടും വി​സ​യും ബോ​ർ​ഡി​ങ്​ പാ​സും എ​പ്പോ​ഴും കൈ​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക, യാ​ത്രാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ മെ​ട്രോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം, നി​ശ്​​ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സ​ഹാ​യ സം​വി​ധാ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സം ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 98.8 ല​ക്ഷം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം എ​ന്ന പ​ദ​വി നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നേ​ക്കാ​ൾ ആ​റു​ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    TAGS:dubai airportUAE NewsGulf NewsPassengersacademic year
