    Posted On
    date_range 27 April 2026 6:42 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 6:42 AM IST

    മഴ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ 80 ക്ലൗഡ്​ സീഡിങ്​ ദൗത്യങ്ങൾ

    ഈ വർഷം മുഴുവൻ ദൗത്യം തുടരു​െ​മന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം
    അബൂദബി: രാജ്യത്ത്​ മഴ ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഈ വർഷം ഇതുവരെ നടത്തിയത്​ 80ഓളം ക്ലീഡ്​ സീഡിങ്​ ദൗത്യങ്ങൾ.

    മഴ മേഘങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമാണ്​ ക്ലൗഡ്​ സീഡിങ്​ നടത്താനാവൂവെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടർ ഡോ. മുഹമ്മദ്​ അൽ അബ്രി പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാ മേഘരൂപവത്​കരണങ്ങളും പ്രായോഗിമാവണമെന്നില്ല. ക്ലൗഡ്​ സീഡിങ്ങിന്​ അനുയോജ്യമായ മഴ മേഘങ്ങളെ മാത്രമാണ്​ ദൗത്യത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്​. മഴ മേഘങ്ങളുടെ നീക്കവും സ്ഥലവും നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല.

    അതു കൊണ്ടു തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്​തമായ മഴ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഒട്ടും ബാധിച്ചില്ലെന്ന്​ വരാം. ഇതാണ്​ വിത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തീവ്രതയിൽ മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണം. മഴ വർധിപ്പിക്കാനും ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്‍റെ സംഭരണം ശക്​തിപ്പെടുത്താനും ദീർഘകാല ജല സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ദേശീയ നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ ക്ലൗഡ്​ സീഡിങ്​ ദൗത്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനുയോജ്യമായ മേഘ രൂപവത്​കരണത്തിന്‍റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച്​ ക്ലൗഡ്​ സീഡിങ്​ ദൗത്യങ്ങൾ ഈ വർഷം മുഴുവൻ തുടരുമെന്ന്​ കാലാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ വിദഗ്​ധൻ ഡോ. അഹമ്മദ്​ ഹബീബ്​ പറഞ്ഞു.

    TAGS:Raincloud seedingUAEmissionsRainfall
