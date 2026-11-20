മക്ക ഹറമിന് സമീപം യമൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രബോധകരുടെയും സമ്മേളനംtext_fields
റിയാദ്: സൗദി മതകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മക്ക ഹറമിന് സമീപം യമൻ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും പ്രബോധകരുടെയും സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘രാഷ്ട്രത്തിന് പിന്തുണയും സ്വത്വസംരക്ഷണവും. കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ യമനിലെ വിവിധ പ്രബോധന വിഭാഗങ്ങളെയും കർമ്മശാസ്ത്ര സരണികളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് 200ലധികം പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകരും പങ്കെടുത്തു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായ ഈ സംഗമം, ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആശയപരവും പ്രബോധനപരവുമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിനും മിതത്വത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
യമനും മേഖലയും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരും പ്രബോധകരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയവും ഏകോപനവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സൗദി മതകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉപദേഷ്ടാവും യമൻ പണ്ഡിതരുമായുള്ള ആശയവിനിമയ പരിപാടിയുടെ സൂപ്പർവൈസറുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വാഹിദ് അൽഉറൈഫി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. സൽമാൻ രാജാവിന്റെയും കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ യമന് നൽകിവരുന്ന കരുതലിനെയും ഉറച്ച പിന്തുണയെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഹൂതി ഭീകരതയെ നേരിടുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പങ്കാണ് സമ്മേളനം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹൂതി മിലിഷ്യകൾ രാജ്യത്തെ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്നും, യമനിന്റെ തനത് സ്വത്വവും പൈതൃകവും ഇല്ലാതാക്കി യമനികൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഇറാനിയൻ അധിനിവേശ ആശയങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യമനും സൗദിയും തമ്മിലുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധത്തിന്റെ തെളിവാണ് ഈ സമ്മേളനമെന്ന് യമൻ ഔഖാഫ്-പ്രബോധന കാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് തുർക്കി ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽവാദഈ പറഞ്ഞു. ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി മിലിഷ്യകളുടെ വ്യതിചലനങ്ങളും, ഭിന്നതയും സംഘർഷവും വളർത്തുന്ന വർഗീയ ആശയങ്ങളും തുറന്നുകാട്ടുന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.സമൂഹങ്ങളെ തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. ഹൂതികളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ യമന്റെയും സൗദിയുടെയും സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇരുഹറമുകളുടെയും തീർഥാടകരുടെയും സുരക്ഷയെ അപകടത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.