Madhyamam
    date_range 4 March 2026 11:50 AM IST
    date_range 4 March 2026 11:51 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​െൻറ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ

    സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സ്നേ​ഹ​വും കാ​രു​ണ്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സൗ​ഹൃ​ദം പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റി​യാ​ദ് സു​ലൈ​യി​ലെ ഒ​യാ​സി​സ് ഇ​സ്തി​റാ​ഹി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​സ് വാ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ൻ​യാ​മി​ൻ ബി​ൽ​റു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ, ക​ബീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യൊ, നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി, അ​ഞ്ജു അ​നി​യ​ൻ, ബി​ജു സ്ക​റി​യ, വ​ല്ലി ജോ​സ്, റി​സ്‌​വാ​ന ഫൈ​സ​ൽ, മി​നു​ജ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷം​നാ​സ് അ​യൂ​ബ്, ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ, സാ​ജി​ദ്, സ​നീ​ഷ് ന​സീ​ർ, രാ​ഹു​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, മ​ജീ​ദ് പൂ​ള​ക്കാ​ടി, സൗ​മ്യ തോ​മ​സ്, സ​ബ്രി​ൻ ഷം​നാ​സ്, ഷാ​ഹി​ന തി​യ്യാ​ട്ടി​ൽ, അ​ൻ​വ​ർ, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, സ​ഫീ​റ​ലി, എ​ൽ​ദൊ വ​യ​നാ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷാ​ഫി നി​ല​മ്പൂ​ർ, സ​ഞ്ജു, ഷാ​ൽ​ബി​ൻ, സാ​ജി​ദ, ഷ​മീ​ന അ​ൻ​സാ​ർ, ആ​സി​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:solidarityRiyadhworld malayali federation
    News Summary - World Malayali Federation Riyadh Council unites in solidarity
