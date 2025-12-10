Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:29 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:29 PM IST

    പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ; മൂ​ന്ന് സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി യു​നെ​സ്കോ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ

    അ​ൽ​ഉ​ല, മ​ദീ​ന, റി​യാ​ദ് അ​ൽ​ഖു​ബ്റാ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ
    പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ; മൂ​ന്ന് സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി യു​നെ​സ്കോ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ പ​ഠ​നാ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. അ​ൽ​ഉ​ല, മ​ദീ​ന, അ​ൽ ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ റി​യാ​ദ് അ​ൽ​ഖ​ബ്റാ​അ് എ​ന്നീ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ഫ് ലേ​ണി​ങി​ൽ സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം.

    ഈ ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡൈ​നാ​മി​ക് പ​ഠ​ന​സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു​നെ​സ്കോ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ക​സി​ത തൊ​ഴി​ൽ​വി​പ​ണി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ൽ​ശ​ക്തി പു​നഃ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും നൈ​പു​ണ്യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഈ ​ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​രം​ഭ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സാ​ക്ഷ​ര​താ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ സ​ഹാ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി യു​ഗ​ത്തി​െൻറ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ൻ എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​രം​ഭ​ക​ത്വ​ത്തി​െൻറ ഒ​രു സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യു​ന​സ്കോ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മാ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തെ ഈ ​വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു​നെ​സ്കോ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും മ​നു​ഷ്യ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​യി ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത പ​ഠ​ന​സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​തി​െൻറ ക​ഴി​വ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു​നെ​സ്കോ പ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം മൂ​ന്ന് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​കൂ​ടി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലേ​ണി​ങ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ലെ സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ട്ടാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. ജു​ബൈ​ൽ, യാം​ബു, അ​ൽ​അ​ഹ്‌​സ, കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സി​റ്റി, റി​യാ​ദ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നേ​ര​ത്തേ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ലേ​ണി​ങ് സി​റ്റീ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സൗ​ദി ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    TAGS:Unescosaudiigulf
