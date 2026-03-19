പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ
റിയാദ്: മേഖല നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ, അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ നിർണായകമായ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് യോഗം സമാപിച്ചു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാർ ഒത്തുചേർന്ന് പകർത്തിയ ഔദ്യോഗിക ചിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിെൻറ പ്രഖ്യാപനമായി മാറി.
നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ
കേവലം ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏകോപിത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ. മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൃഢമായ ഐക്യദാർഢ്യത്തെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.
സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫർഹാൻ ബിൻ ഫൈസലിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായും ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയത്. പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ നയരൂപവത്കരണം നടത്തുക, അറബ്-ഇസ്ലാമിക് ഉച്ചകോടികളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക, സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി രൂപവത്കരിച്ച മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുക എന്നീ വിഷയങ്ങളിന്മേലാണ് ചർച്ച നടന്നത്.
അറബ്-ഇസ്ലാമിക് സംയുക്ത അസാധാരണ ഉച്ചകോടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സൗദി അറേബ്യ ഈ യോഗങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് സവിശേഷമാണ്. സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ലോകശക്തികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേയങ്ങൾക്കും ‘ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിനും’ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ ഉറപ്പാക്കുന്നു.
യുഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ ഈ യോഗത്തിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടും.
ഫോട്ടോ: റിയാദിൽ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയിൽ നടന്ന അറബ്-ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിന് ശേഷം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോക്ക് അണിനിരന്നപ്പോൾ
