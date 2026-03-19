Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം;...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 March 2026 7:03 AM IST
    Updated On
    date_range 19 March 2026 7:03 AM IST

    പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റിയാദ്: മേഖല നേരിടുന്ന സങ്കീർണമായ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ, അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ നിർണായകമായ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് യോഗം സമാപിച്ചു. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഈ യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രതിനിധി സംഘത്തലവന്മാർ ഒത്തുചേർന്ന് പകർത്തിയ ഔദ്യോഗിക ചിത്രം അന്താരാഷ്​ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ മുസ്​ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യത്തി​െൻറ പ്രഖ്യാപനമായി മാറി.

    നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ

    കേവലം ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ചടങ്ങ് എന്നതിലുപരി, അന്താരാഷ്​ട്ര തലത്തിൽ അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏകോപിത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ. മേഖലയിലെ നിലവിലെ രാഷ്​ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ദൃഢമായ ഐക്യദാർഢ്യത്തെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

    സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫർഹാൻ ബിൻ ഫൈസലി​െൻറ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായും ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ്​ മുൻഗണന നൽകിയത്​. പലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ നയരൂപവത്​കരണം നടത്തുക, അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് ഉച്ചകോടികളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക, സംഘർഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി രൂപവത്​കരിച്ച മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കുക എന്നീ വിഷയങ്ങളിന്മേലാണ്​ ചർച്ച നടന്നത്​.

    അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് സംയുക്ത അസാധാരണ ഉച്ചകോടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സൗദി അറേബ്യ ഈ യോഗങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് സവിശേഷമാണ്. സമാധാനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ലോകശക്തികൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സൗദി അറേബ്യയുടെ ശക്തമായ അന്താരാഷ്​ട്ര ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രമേയങ്ങൾക്കും ‘ദ്വിരാഷ്​ട്ര പരിഹാരത്തിനും’ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

    യുഎൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്​ട്ര വേദികളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ മാർഗരേഖ ഈ യോഗത്തിന് പിന്നാലെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടും.

    ഫോ​ട്ടോ: റിയാദിൽ ബുധനാഴ്​ച രാത്രിയിൽ നടന്ന അറബ്-ഇസ്‌ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ മന്ത്രിതല യോഗത്തിന്​ ശേഷം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഗ്രൂപ്പ്​ ഫോ​ട്ടോക്ക്​ അണിനിരന്നപ്പോൾ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:solidarityforeign ministersWest AsianArab-Islamic Ministerial Committee Meeting
    News Summary - West Asian conflict; Foreign ministers express solidarity at Arab-Islamic ministerial meeting
    Similar News
    Next Story
    X