വൈറൽ ഗായകൻ അനീഷിെൻറ സംഗീതസന്ധ്യ ഇന്ന്text_fields
റിയാദ്: പരിമിതികളെ സംഗീതം കൊണ്ട് കീഴടക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ഗായകൻ അനീഷ് അഹമ്മദ് റിയാദിൽ സംഗീതപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സൗദി ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.30-ന് റിയാദ് ലൈവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘പാട്ടുമാല സീസൺ 3’ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്.
റിയാദ് എക്സിറ്റ് 21-ലെ അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി അരങ്ങേറുന്നത്. റിയാദിലെ പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരും അണിനിരക്കുന്ന ഈ സംഗീതസന്ധ്യയിലേക്ക് പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി റിയാദ് കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ അനീഷ് അഹമ്മദിനെയും ഭാര്യ ഹസീനയെയും സംഘാടകസമിതി അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു.
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