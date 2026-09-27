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    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ: പ്രശംസിച്ച് ‘വേൾഡ് ഷെഫ്സ്’ പ്രസിഡൻറ് തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ

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    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ: പ്രശംസിച്ച് ‘വേൾഡ് ഷെഫ്സ്’ പ്രസിഡൻറ് തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ
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    റിയാദ്: ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീ ഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി റിയാദ് മലസിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചക മത്സരത്തി​െൻറ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയെ പ്രശംസിച്ച്​ പ്രശസ്ത ജർമ്മൻ ഷെഫും ‘വേൾഡ് ഷെഫ്സ്’ പ്രസിഡൻറുമായ തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം മത്സരത്തി​െൻറ ഘടനയും സംഘാടന മികവും നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഫൈനലിലെത്തിയ മത്സരാർത്ഥികളുടെ സ്​റ്റാളുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, മത്സരത്തി​െൻറ നടത്തിപ്പിനെയും വിഭവങ്ങളുടെ മികച്ച നിലവാരത്തെയും പ്രകീർത്തിച്ചു. റിയാദിലെ മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തവും കുറ്റമറ്റ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെ ഏറെ വിസ്മയിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ പറഞ്ഞത്: ‘ലുലുവുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ‘ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചക മത്സരത്തി​െൻറ ഫൈനലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റിയാദിൽ എത്താനായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. മികച്ച സംഘാടനം, പങ്കാളിത്തം, വിഭവങ്ങളുടെ നിലവാരം, കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്.

    ഈ വലിയ വിജയം സാധ്യമാക്കിയ മുഴുവൻ ടീമിനെയും ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ മികച്ച നിലവാരം തുടർന്നും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. 2027-ലെ അടുത്ത എഡിഷനായി ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.’

    ഷെഫ് തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തനായ മാസ്​റ്റർ ഷെഫും ആഗോള പാചക മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവുമാണ്.

    വേൾഡ്​ അസോസിയേഷൻ ഓഫ്​ ഷെഫ്​സ്​ സൊസൈറ്റീസ്​ (വേൾഡ്​ ഷെഫ്​സ്​)-​െൻറ പ്രസിഡൻറായി 2016 മുതൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രഫഷനൽ ഷെഫുമാരെയും ദേശീയ ഷെഫ് അസോസിയേഷനുകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള സംഘടനയാണ് വേൾഡ്​ ​ഷെഫ്​സ്​.

    സൗദി അറേബ്യയിലെ പാചക മേഖലയുമായും ഷെഫ് തോമസ് ഗുഗ്ലറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യൻ ഷെഫ്​ അസോസിയേഷൻ (സാർക) രൂപവത്​കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും സൗദിയിലെ പാചക വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രഫഷനൽ നിലവാരം, അന്താരാഷ്​ട്ര പാചക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.റിയാദ്: ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീ ഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി റിയാദ് മലസിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചക മത്സരത്തി​െൻറ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയെ പ്രശംസിച്ച്​ പ്രശസ്ത ജർമ്മൻ ഷെഫും ‘വേൾഡ് ഷെഫ്സ്’ പ്രസിഡൻറുമായ തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം മത്സരത്തി​െൻറ ഘടനയും സംഘാടന മികവും നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുകയും പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഫൈനലിലെത്തിയ മത്സരാർത്ഥികളുടെ സ്​റ്റാളുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, മത്സരത്തി​െൻറ നടത്തിപ്പിനെയും വിഭവങ്ങളുടെ മികച്ച നിലവാരത്തെയും പ്രകീർത്തിച്ചു. റിയാദിലെ മികച്ച ജനപങ്കാളിത്തവും കുറ്റമറ്റ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെ ഏറെ വിസ്മയിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ പറഞ്ഞത്: ‘ലുലുവുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ‘ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചക മത്സരത്തി​െൻറ ഫൈനലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റിയാദിൽ എത്താനായതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. മികച്ച സംഘാടനം, പങ്കാളിത്തം, വിഭവങ്ങളുടെ നിലവാരം, കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്.

    ഈ വലിയ വിജയം സാധ്യമാക്കിയ മുഴുവൻ ടീമിനെയും ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ മികച്ച നിലവാരം തുടർന്നും നിലനിർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. 2027-ലെ അടുത്ത എഡിഷനായി ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.’

    ഷെഫ് തോമസ് എ. ഗുഗ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തനായ മാസ്​റ്റർ ഷെഫും ആഗോള പാചക മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവുമാണ്.

    വേൾഡ്​ അസോസിയേഷൻ ഓഫ്​ ഷെഫ്​സ്​ സൊസൈറ്റീസ്​ (വേൾഡ്​ ഷെഫ്​സ്​)-​െൻറ പ്രസിഡൻറായി 2016 മുതൽ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രഫഷനൽ ഷെഫുമാരെയും ദേശീയ ഷെഫ് അസോസിയേഷനുകളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള സംഘടനയാണ് വേൾഡ്​ ​ഷെഫ്​സ്​.

    സൗദി അറേബ്യയിലെ പാചക മേഖലയുമായും ഷെഫ് തോമസ് ഗുഗ്ലറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യൻ ഷെഫ്​ അസോസിയേഷൻ (സാർക) രൂപവത്​കരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും സൗദിയിലെ പാചക വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രഫഷനൽ നിലവാരം, അന്താരാഷ്​ട്ര പാചക മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - 'Vijay Dum Dum Biryani' Grand Finale: Praised by World Chefs President Thomas A. Gugler
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