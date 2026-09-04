Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചകമത്സരം: ജിദ്ദയിലെ സെമി ഫൈനൽ സെപ്റ്റംബർ 11ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചകമത്സരം: ജിദ്ദയിലെ സെമി ഫൈനൽ സെപ്റ്റംബർ 11ന്
    cancel

    ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാചകപോരാട്ടമായ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ പാചകമത്സരത്തി​െൻറ ജിദ്ദയിലെ സെമി ഫൈനൽ മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 11-ന് നടക്കും. ജിദ്ദ മർവയിലെ ലുലു മാളാണ് ഈ ആവേശകരമായ പാചകപ്പോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകുന്നത്.

    ദമ്മാമിലെയും റിയാദിലെയും മത്സരങ്ങളുടെ വിജയകരമായ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രവാസികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ജിദ്ദ സെമി ഫൈനൽ അരങ്ങേറുന്നത്. പാചക മാമാങ്കത്തിനൊപ്പം പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷെരീഫും ക്രിസ്​റ്റകലയും നയിക്കുന്ന സംഗീത വിരുന്നും പരിപാടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും.

    പാട്ടും പാചകവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ വേറിട്ട അനുഭവം ജിദ്ദയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും വലിയൊരു ആഘോഷമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. ജിദ്ദ സെമി ഫൈനലിൽ വിജയം നേടുന്നവർ സെപ്റ്റംബർ 25-ന് റിയാദിൽ നടക്കുന്ന മെഗാ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടും. റിയാദ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന അന്തിമ പോരാളികൾ ആരൊക്കെയെന്ന നിർണായക പ്രഖ്യാപനവും ജിദ്ദ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Vijay Dam Dam Biryani' cooking contest: Jeddah semi-final on September 11
    Next Story
    X