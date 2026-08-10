വി. ആബിദലിക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ കരുവാരകുണ്ട് കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
ജിദ്ദ: ഹൃസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം ജിദ്ദയിലെത്തിയ കരുവാരകുണ്ട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റും, കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ വി. ആബിദലിക്ക് ഒ.ഐ.സി.സി ജിദ്ദ കരുവാരകുണ്ട് കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി. പരിപാടി ഒ.ഐ.സി.സി വെസ്റ്റേൻ റീജ്യനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ഹക്കീം പാറക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാദർ വാലയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അസീസ് ലാക്കൽ, റീജ്യനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആസാദ് പോരൂർ, മലപ്പുറം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇസ്മായിൽ കൂരിപ്പൊയിൽ, ഡി.സി.സി അംഗം മുഹമ്മദ് മേലാറ്റൂർ, യു.എം ഹുസൈൻ മലപ്പുറം, ഫിറോസ് ചെറുകോട്, ഫൈസൽ മക്കരപ്പറമ്പ്, ഉമ്മർ ചേരിയോടൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. ഉസ്മാൻ കണ്ടുകാവിൽ സ്വാഗതവും അഷ്റഫ് കുട്ടത്തി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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