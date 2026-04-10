Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 April 2026 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 2:09 PM IST

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ: സ​ലീം ഹ​മ​ദാ​നി

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ലീം ഹ​മ​ദാ​നി

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ക്ഷ​മ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും ത​െൻറ സ്രാ​ഷ്​ാ​വി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ സ​ലീം ഹ​മ​ദാ​നി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെൻറ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്' എ​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലെ ജീ​വി​തം സ്ര​ഷ്ടാ​വ് സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ന് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും കീ​ഴ്പ്പെ​ട്ട് വി​ശു​ദ്ധ​മാ​യ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നേ​റാ​ൻ ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​ക്കും ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:saudiiislahi centergulfIslamic speech
    News Summary - True believers are those who forgive in times of crisis: Salim Hamadani
