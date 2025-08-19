Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​റാ​നും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് - ഇ​റാ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍

    സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​റാ​നി​യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ അ​ലി രി​ദാ ഇ​നാ​യ​തി അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ

    ജി​ദ്ദ: ഇ​റാ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ല്‍ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ വി​ക​സി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​റാ​നി​യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ അ​ലി രി​ദാ ഇ​നാ​യ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്ലാ​മി​ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ന്‍സി (IRNA) ക്ക് ​ന​ല്‍കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ലാ​ണ് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് മാ​റി വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ല്‍, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി. മു​ന്‍കാ​ല സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​ക്ക​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും നീ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​വേ​ദി​യാ​യ ഒ.​ഐ.​സി ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ അ​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ളി​ച്ചു കൂ​ട്ടു​ന്ന മീ​റ്റീം​ങ്ങു​ക​ള്‍ ഈ ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. അ​ന്ത​രി​ച്ച ഇ​റാ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം റൈ​സി, മു​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹു​സൈ​ന്‍ അ​മീ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ള്ള ഹി​യാ​ന, മ​റ്റു മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​നെ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ആ​ശ​ങ്ക​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി.

    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ ഇ​സ്ലാ​മി​ക വി​പ്ല​വം നേ​താ​വി​നെ കാ​ണു​ക​യും ഇ​റാ​ന്റെ സാ​യു​ധ​സേ​ന നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി പ​തി​വാ​യി ബ​ന്ധം പു​ല​ര്‍ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും മ​ന്ദ​ഗ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പു​രോ​ഗ​തി കാ​ണു​ന്നു. ഇ​റാ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും നി​ക്ഷേ​പം, നി​കു​തി, ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​രാ​റു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു, വ്യാ​പാ​ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഇ​റാ​നി​യ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ര്‍ഷി​പ്പു​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ങ്ങ​ളും വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഇ​നാ​യ​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

