    date_range 8 May 2026 1:55 PM IST
    date_range 8 May 2026 1:55 PM IST

    ജ​ന​വി​ധി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ദൗ​ത്യ​വും

    ഫി​റോ​സ്

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി

    ജി​ദ്ദ

    കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഈ ​ജ​ന​വി​ധി കേ​വ​ലം ഒ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഈ ​നാ​ടി​െൻറ ആ​ത്മാ​വ് കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ്വ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ഭാ​ഗീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ബു​ദ്ധ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ ജാ​ഗ്ര​ത ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​െൻറ വ​ലി​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി സ​ന്ധി ചെ​യ്യു​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ താ​ല്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​താ​ണ് ഈ ​നാ​ടി​െൻറ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​മെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം അ​തി​െൻറ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യ വ​ർ​ഗ്ഗ​സ​മ​ര​വും പു​രോ​ഗ​മ​ന ചി​ന്താ​ഗ​തി​യു​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​നു​പ​ക​രം, വോ​ട്ടു​ബാ​ങ്ക് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​െൻറ പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ അ​പ​ച​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വാ​ചാ​ല​രാ​വു​ക​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യെ കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പി​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​വി​ധി. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണി​ച്ച താ​ല്പ​ര്യം ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു അ​പ​രാ​ധ​മാ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​മാ​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം കൊ​ടു​ക്ക​ൽ​വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ മ​തേ​ത​ര മ​ന​സ്സി​നേ​ൽ​പ്പി​ച്ച മു​റി​വു​ക​ൾ ചെ​റു​ത​ല്ല. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഈ ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സ​ങ്കു​ചി​ത രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റം കേ​ര​ളീ​യ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ന​ന്മ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​യ​മ​പാ​ല​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സേ​ന​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഒ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി ത​ന്നെ സ​ഭ​യി​ൽ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം നാം ​ക​ണ്ട​താ​ണ്. അ​ത്ത​ര​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ന​യം തി​രു​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ യ​ജ​മാ​ന​ന്മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ല്ല, മ​റി​ച്ച് നീ​തി​ക്കും നി​യ​മ​ത്തി​നും വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സേ​ന​യി​ലെ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ളെ പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത പ​ക്ഷം പ​ഴ​യ അ​ബ​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ജ​ന​വി​ശ്വാ​സം ത​ക​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന വം​ശീ​യ വി​ദ്വേ​ഷ വ്യ​വ​സാ​യം അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​ണ്. ചി​ല ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ചാ​ന​ലു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും മ​തം മാ​റ്റ​ത്തെ​യും വം​ശീ​യ​ത​യെ​യും ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വി​ഷം ചീ​റ്റു​ന്ന​ത് നാം ​ക​ണ്ടു. ആ​വി​ഷ്കാ​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​െൻറ മ​റ​വി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക ഐ​ക്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ നീ​ക്ക​മാ​ണി​ത്. നാ​ടി​െൻറ സ്വ​സ്ഥ​ത ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​രെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. എ​ങ്കി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സ​മാ​ധാ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന തു​ല്യ​നീ​തി ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​നു​ഭ​വ​വേ​ദ്യ​മാ​കു​ന്ന ഒ​രു സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി​ക്ക​ലു​ക​ളോ അ​നാ​വ​ശ്യ ഭീ​തി​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. ക്രി​സ്ത്യ​ൻ-​മു​സ്‍ലിം സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഹൈ​ന്ദ​വ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ലെ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ആ ​വി​ശാ​ല​മാ​യ ‘ബ​ദ​ൽ കേ​ര​ളം’ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റിെൻറ പ്ര​ഥ​മ ദൗ​ത്യം. ഈ ​മ​തേ​ത​ര ആ​ത്മാ​വി​നെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം.

    TAGS: message, saudi, New Government, gulf
    News Summary - The message of the people and the mission of the new government
